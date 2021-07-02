Son dakika haberi... BERGAMA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
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Son dakika haberi... BERGAMA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bergama'nın kırsal Mistaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan yükselen dumanları gören çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sürüyor.

Son dakika haberi... BERGAMA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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