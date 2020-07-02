Son dakika haberi! Berat Albayrak ve ailesine hakarete ilişkin soruşturmada 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi! Berat Albayrak ve ailesine hakarete ilişkin soruşturmada 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika güncel haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlarda 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

02.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:33

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlarda 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sosyal medyada Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33), Önder D. (36) ve Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. isimli şahıslar, Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen bir başka zanlı da gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında gözaltı kararı alınan bir kişi ise bulunamadı.

Emniyette sorgulanan zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, Mehmet Fatih K. ve Muammer K. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

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Son dakika haberi! Berat Albayrak ve ailesine hakarete ilişkin soruşturmada 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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