Son dakika haberi | Berat Albayrak: "(Giresun'daki sel) Esnafla ilgili TESKOMB'la uygun maliyetli bir paket, finansal...
Gelen son dakika haberine göre Berat Albayrak: "(Giresun'daki sel) Esnafla ilgili TESKOMB'la uygun maliyetli bir paket, finansal destek açıklayacağız."
25.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:43
Berat Albayrak: "(Giresun'daki sel) Esnafla ilgili TESKOMB'la uygun maliyetli bir paket, finansal destek açıklayacağız."
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Kaynak: AA