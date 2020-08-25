Son dakika haberi | Berat Albayrak: "(Giresun'daki sel) Esnafla ilgili TESKOMB'la uygun maliyetli bir paket, finansal... Gelen son dakika haberine göre Berat Albayrak: "(Giresun'daki sel) Esnafla ilgili TESKOMB'la uygun maliyetli bir paket, finansal destek açıklayacağız."

Berat Albayrak: "(Giresun'daki sel) Esnafla ilgili TESKOMB'la uygun maliyetli bir paket, finansal destek açıklayacağız." Kaynak: AA