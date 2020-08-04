HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi: Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu yapıldı

Son dakika haberleri: Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu, ortakların katılımıyla 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu yapıldı
04.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:26

Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu, ortakların katılımıyla 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.

29 temmuz 2020 tarihinde Bera Otel'de saat 10: 00'da ortakların katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurul üç saat sürdü. Genel kurula doğrudan katılamayan ortaklar için MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) e-Genel Kurul web sayfası üzerinden canlı yayın yapıldı. Pandemi nedeniyle gelemeyen, yurt dışında bulunan diğer ortaklar mevcut canlı yayın üzerinden toplantıya katılarak oy kullandı. Açılışın ardından yoklama yapılarak toplantı Divan Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul Başkanlığını Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun yaparken, divan tutanak yazımı ise Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Kaya tarafından gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisinin de hazır bulunduğu Divan Yönetimi'nde yönetim kurulunu temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Ulvi Bezirci de hazır bulundu.

"Fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımız mutlaka hisse senetlerini kaydileştirmelidir"

Açılış konuşmasını yapan Ali Rıza Alaboyun, genel kurulun başta hazır bulunan ortaklar olmak üzere, tüm hissedarlar, çalışanlar, holding ve ülke için hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerine başladı. 2019 yılındaki gelişmelere değinen Alaboyun, Aralık ayında yürürlüğe giren 7194 sayılı yeni düzenlemeye atıfta bulunarak, "7194 sayılı yasa ile tüm ortaklarımızın ortaklık statüsü kanuni bir zemine kavuşarak devlet güvencesine alınmıştır. Yurtdışında bulunan ve fiziki hisse senetlerini kaydileştirmeyen ortaklarımıza buradan SPK'nın ilgili kanunu gereği çağrıda bulunuyorum. Bu ortaklarımızın en kısa sürede borsaya kotasyonlarını tamamlamalarını ve hisselerini kaydileştirmelerini öneriyorum. Bera Holding olarak SPK'ya başvurarak Haziran 2020 tarihinde yüzde yüz sermaye artırışına gitmiş bulunuyoruz. Bu sermaye artışı neticesinde de fiziki hisse senedi sahibi ortaklarımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması ve rüçhan hakkının kullanılabilmesi için fiziki hisse senetlerini merkezi kayıt kuruluşuna mutlaka kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki ortaklarımızı bu durumdan haberdar etmek üzere yurt dışı TV kanallarında, yurt dışı baskısı yapan gazetelerde ve holding web sayfamızda ayrıntılı açıklama yapılmıştır" dedi.

"Güçlü sektörlerde dikeyde büyüme amacındayız"

Gelinen nokta itibariyle özellikle Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen M4K (Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı) projesinin sona erdiğini ve teslimatın Temmuz ayı içerisinde sorunsuz olarak tamamlandığını ifade eden Alaboyun, "Bera Holding olarak, özellikle güçlü olunan sektörlerde dikeyde büyümeye devam etmek istiyoruz. Savunma Sanayinde elde etmiş olduğumuz tecrübeler ışığında yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kombasan Kağıt A.Ş. halen kendi sektöründe Türkiye'deki en önemli 4 tesisten biridir. Kısa vadede kağıda olan yatırımımızı yeni üretim hatları ilave ederek artırmayı hedefliyoruz. Rulman üretimi ülkemiz için halen stratejik öneme haiz olup Romanya URB fabrikamızda edindiğimiz tecrübemizi yeni yatırımlarla daha da geliştirme çabasındayız" dedi.

Önümüzdeki birkaç yılın Bera Holding açısından çok daha parlak olacağını söyleyen Ali Rıza Alaboyun, "Ekim 2019'da 2.2 TL seviyesinde olan hisse senetleri hali hazırda 8,5 seviyelerinde seyretmektedir. Önümüzdeki üç-dört yıllık dönemi çok önemsiyoruz. Planlanmış olan stratejik yatırımlarımız, holding hisse değerimizi daha da yukarıya taşıyacaktır" diye konuştu.

"Önümüzdeki üç yıllık dönem çok daha parlak olmaya namzettir"

Divan teşekkülünün akabinde genel kurulun gündemine geçildi ve sırasıyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup müzakere edildi. Ardından Bağımsız Denetleme Raporu ve finansal tablolar okunarak ve müzakere edilerek onanmasına geçildi. Genel kurulda hazır bulunan ortaklara her bir gündem maddesi için 5'er dakikalık söz hakkı tanındı. Yurt dışından gelen ortakların genel kurul maddelerine dair öneri ve istekleri alındı. Üç saate aşkın görüşme sonrası gündemdeki maddeler onanarak genel kurul ibra edildi.

Dilek ve temenniler sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, tüm fiziki ve uzaktan erişim sağlayan ortaklara teşekkür ederek, "Yönetim Kurulu olarak seçildiğimiz günden bu yana, ortaklarımızın hassasiyetini odağımıza alarak ve misyonumuzun farkında olarak büyük bir iyi niyet ve samimiyetle Bera Holding'i büyütmeye devam etmekteyiz. Yüklerimizden kurtulduğumuz 2020 yılı ve sonrasındaki üç yıllık dönem, ortaklarımız, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve holdingimiz açısından çok daha parlak olmaya namzettir" şeklinde sözlerini tamamladı. - KONYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Ekonomi
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu...
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Bileklerini kesen şahsa, itfaiye ekipleri pencereden girerek müdahale etti
Bileklerini kesen şahsa, itfaiye ekipleri pencereden girerek müdahale etti
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Trump'ın önde gelen sağlık danışmanı uyardı: ABD, salgında 'farklı ve daha tehlikeli' bir evreye girdi
Trump'ın önde gelen sağlık danışmanı uyardı: ABD, salgında "farklı ve daha tehlikeli" bir evreye girdi
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Hulusi Akar Osman Kavala Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çeşme Milli Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 13:08:28. #1.15#
title