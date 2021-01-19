Son dakika haberi: Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanık hakkındaki dava

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümü, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan Can Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.