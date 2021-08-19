Son dakika haberi | Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi | Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi | Benzin istasyonuna havaiyi fişekli saldırı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kırklareli'nde bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Hastane Yolu Küme Evleri mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ve yanında bulunan traktör bayisinin otoparkına havai fişek düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde havaiyi fişeklerin bir otomobil ile atıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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