Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Bolu'da, benzin istasyonunun bitişiğindeki tek katlı evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

BOLU (İHA) - Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

BOLU - Bolu'da, benzin istasyonunun bitişiğindeki tek katlı evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Aşağısoku mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde bulunan benzin istasyonunun bitişiğinde bulunan Fuat Sarıalan'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın benzin istasyonunda bulunan akaryakıt deposuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri | Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü

İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, bıçakla itfaiyeyi engelledi

İçinde annesinin, eşinin ve iki çocuğunun olduğu evi ateşe verdi, bıçakla itfaiyeyi engelledi

 Bir döneme damga vuran Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

Bir döneme damga vuran Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

 İstanbul'daki yangında can pazarı! Penceren sarkıp dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İstanbul'daki yangında can pazarı! Penceren sarkıp dakikalarca kurtarılmayı bekledi
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Gelen son dakika haberine göre Ev yangını istasyondaki pompalara sıçramadan söndürüldü Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Bolu'da, benzin istasyonunun bitişiğindeki tek katlı evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

title