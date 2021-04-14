Son dakika haberi | Benin'de Patrice Talon yeniden cumhurbaşkanı seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Benin'de Patrice Talon yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Benin'de Patrice Talon yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon oldu.

AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir
AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir

Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon oldu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 86,37'sini alan Talon'un, yeniden cumhurbaşkanı seçildiği duyuruldu.

Açıklamada, katılım oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu seçimde yarışan Alassane Soumanou'nun oyların yüzde 11,29'unu, Corentin Kohoue'nin ise yüzde 2,35'ini aldığı ifade edildi.

Seçim sonuçları, Anayasa Mahkemesinin onayıyla kesinleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Diego Cenk Tosun Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Benin'de Patrice Talon yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:50:19. #1.16#

title