Son dakika haberi | Benin'de Patrice Talon yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon oldu.
AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir
Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon oldu.
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 86,37'sini alan Talon'un, yeniden cumhurbaşkanı seçildiği duyuruldu.
Açıklamada, katılım oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu seçimde yarışan Alassane Soumanou'nun oyların yüzde 11,29'unu, Corentin Kohoue'nin ise yüzde 2,35'ini aldığı ifade edildi.
Seçim sonuçları, Anayasa Mahkemesinin onayıyla kesinleşecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım