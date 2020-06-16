Son dakika haberi! Benin'de bir milletvekili Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi! Benin'de bir milletvekili Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Benin'de bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haberi! Benin'de bir milletvekili Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
16.06.2020 04:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 05:31

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Parlamento Sözcüsü Louis Vlavonou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Alidou Demonle Moko'nun hastalığı yenemediğini ve pazar günü yaşamını yitirdiğini belirtti.

Vlavonou, Moko'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Benin'de ilk vakanın açıklandığı 16 Mart'tan bu yana 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 232 kişi iyileşti, 6 kişi öldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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