Son dakika haberi! Benin'de bir milletvekili Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Benin'de bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Parlamento Sözcüsü Louis Vlavonou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Alidou Demonle Moko'nun hastalığı yenemediğini ve pazar günü yaşamını yitirdiğini belirtti. Vlavonou, Moko'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Benin'de ilk vakanın açıklandığı 16 Mart'tan bu yana 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 232 kişi iyileşti, 6 kişi öldü. Kaynak: AA