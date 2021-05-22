Son dakika haberi... Bellona Kayseri transfer yaptı
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Son dakika haberi... Bellona Kayseri transfer yaptı

Son dakika haberi... Bellona Kayseri transfer yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi kadrosuna iki yeni ismi dahil etti.

Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi kadrosuna iki yeni ismi dahil etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol iki transfer yaptı. Sarı Kırmızılılar, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Derin Yayla ve Bodrum Karya takımından Helin Boybeyi'yi renklerine bağladı.

Bellona Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven "14 senedir takımımızı çalıştıran Ayhan Avcı ile 2 senelik sözleşme imzaladık. Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda Melike Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi kadromuza kattık. Ayhan hoca ile sözleşme yeniledikten sonra onun verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başladık. Bu yıl bir an önce transferi gerçekleştirip sezon öncesi oyuncuların lige birlikte hazırlanmasını amaçlıyoruz. Bu süreçte takıma yerli ve yabancı takviyelerimiz devam edecek. İddialı bir kadro kurup, geçmişteki başarıları yakalamak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Bellona Kayseri transfer yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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