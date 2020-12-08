Son dakika haberi | Bellona Kayseri deplasmanda kazanamıyor

Son dakika gündem haberine göre Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, oynadığı 10 maçta 2 kez kazanırken 8 kez mağlup oldu. Son olarak Ankara'da BOTAŞ'a yenilen sarı kırmızılıların deplasman karnesi kötü.

Bu sezon deplasmanda 4 müsabakaya çıkan Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu maçların tamamını kaybetti. Sahasında oynadığı 6 maçın 2'sini kazanıp 4'ünü kaybeden Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 maçta 760 sayı üretirken potasında 790 sayı gördü. Sarı Kırmızılılar, sahasında oynadığı 6 maçta 473 sayı üretip 447 sayı yerken, deplasmanda ise 287 sayı bulurken 343 sayı gördü.

Bellona Kayseri Basketbol takımının bu sezon oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Bellona Kayseri-İzmit Bel.spor 68-69

Hatay B.B.spor-Bellona Kayseri 90-88

Bellona Kayseri-Galatasaray 74-79

Adana Basketbol-Bellona Kayseri 83-70

Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 62-70

Fenerbahçe-Bellona Kayseri 91-69

Bellona Kayseri-OGM Ormanspor 80-79

Bellona Kayseri- Mersin Yenişehir 82-96

Bellona Kayseri- Canik Bel.spor 107-54

Botaş-Bellona Kayseri 79-60

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı