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Son dakika haberi! Bellona Kayseri Basketbol'un 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti

Son dakika habere göre Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti.

Son dakika haberi! Bellona Kayseri Basketbol'un 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti
18.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:01

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının 3 yeni transferi daha sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferleri Melis Gülcan, Gülse Uğur ve Zeynep Öykü Kalbisağde kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, tam kan sayımı, efor ve ekg testlerinden geçti.

Test öncesi açıklama yapan yeni transferlerden Gülse Uğur, "Sezon idmanlarına 1 haftadır başladık. Bugün de sağlık kontrolünden geçeceğiz. Umarım hepimiz için çok hayırlı ve güzel ve sakatlık olamayan bir sezon olur" dedi.

Yine yeni oyunculardan Melis Gülcan ise, "Sezon açılışımızı yaptık, şimdi de sağlık kontrollerimizi olacağız. Oyuncular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Umarım Kayseri'yi en iyi şekilde iyi yerlerde temsil ederiz. Bu sene güzel başarılara imza atacağız bu sene. Takım olarak yeni bir sistem oluşturuyoruz. Umarım bu da güzel işleyecek ve biz de güzel başarılara imza atacağız" - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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