Son dakika haberi! BELGRAD ORMANI'NDA MANGAL KÖZLERİNİ VE ÇÖPLERİ BIRAKIP GİTTİLER
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Son dakika haberi! BELGRAD ORMANI'NDA MANGAL KÖZLERİNİ VE ÇÖPLERİ BIRAKIP GİTTİLER

Son dakika habere göre Bilinçsizce yakılan ateşler ormanları tehdit ederken hafta sonu Belgrad Ormanı'nda yasaklı alanlarda ateş yakıp, piknik yapan çok sayıda piknikçi mangal közlerini ve çöplerini ormanlık alanda bırakıp gitti.

Son dakika haberi! BELGRAD ORMANI'NDA MANGAL KÖZLERİNİ VE ÇÖPLERİ BIRAKIP GİTTİLER
24.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:15
Bilinçsizce yakılan ateşler ormanları tehdit ederken hafta sonu Belgrad Ormanı'nda yasaklı alanlarda ateş yakıp, piknik yapan çok sayıda piknikçi mangal közlerini ve çöplerini ormanlık alanda bırakıp gitti.  

Yaz aylarında ormanlık alanlarda artan yangınlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge göndermişti. Buna göre önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31 Ekim'e kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra izin verilmeyeceği belirtildi. Hafta sonları çok sayıda kişinin piknik yaptığı Belgrad Ormanı'nda belirlenen alanlarda mangal yapmak serbest. Bu alanların dışında ise piknik ve ateş yakmanın yasak olduğunu belirten tabelalar bulunuyor. Ancak tüm uyarılara rağmen bazı piknikçiler bu yasaklı alanlarda ateş yakıyor. Hafta sonu Belgrad Ormanı'na gelen piknikçilerin yasaklı alanlarda yaktıkları mangalların közlerini ormana bıraktığı görüldü. Ormanda yerlerde közlerle birlikte çok sayıda çöp de vardı.

"ORMANLARI TAHRİP ETMEK HEPİMİZİN SONUNU GETİRECEK"Bisikletiyle Belgrad Ormanı'na gelen ve ormana bırakılan çöplere tepki gösteren Fuat Çakır adlı vatandaş, "Bu yerler hepimizin ortak kullanım alanı olduğu için bir vatandaş olarak en büyük görevimiz devletin kurallarına uymak. Çünkü burası hepimizin. Tek başımıza kullanabileceğimiz bir yer değil. Çok kötü bir görüntü. Unuttular diyebiliriz ama bu çok zor ihtimal. Alkollü olabilir. Kafası yerinde olmadığı için böyle bırakabilir. ya da hiç umursamayan bir insan olabilir. Buraya gelir ve gider. Yangın haberlerini takip ediyorum. Gerçekten kötü. Oksijen kaynakları gitgide azalıyor. Bunun üzerine bir de orman yangınlarıyla ormanları tahrip etmek hepimizin sonunu getirecek. Bilen bir kişi bunu yapmaz. Bilmiyorsa işte bu görüntüler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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