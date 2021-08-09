Son dakika haberi! Belediyenin Nusaybin'e kazandıracağı kapalı semt pazarı projesinde çalışmalar başladı
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Son dakika haberi! Belediyenin Nusaybin'e kazandıracağı kapalı semt pazarı projesinde çalışmalar başladı

Son dakika haberi! Belediyenin Nusaybin'e kazandıracağı kapalı semt pazarı projesinde çalışmalar başladı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mardin Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesinde hayata geçirilecek kapalı semt pazarı projesinde çalışmalar başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince Nusaybin ilçesinde hayata geçirilecek kapalı semt pazarı projesinde çalışmalar başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Midyat, Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde daha sağlıklı bir ortamda vatandaş ile esnafı buluşturacak, güvenli bir alış veriş yapılabilecek mekan oluşturmak adına uygulanacak kapalı semt pazarı projesinde ilk çalışma başlatıldı.

İş makinelerince alandaki zemin düzeltme çalışmalarının ardından beton dökümü ve yalıtım malzemelerinin serimi yapıldı.

Nusaybin'de 1000 metrekare alan üzerinde yapılacak, vatandaşı ve esnafı yazın güneşten kışın yağmurdan kurtaracak projede her biri 6 metrekare olan toplam 74 stant bulunacak. İhtiyaca göre stant sayısı 120'ye kadar çıkabilecek.

Nusaybin ilçesinin daha modern bir pazar alanına sahip olması için ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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