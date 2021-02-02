Son dakika haberi | Belediyedeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede (2)
02.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:45
Son dakika habere göre MAHKEMEYE ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMersin Büyükşehir Belediyesi'nin zemin katındaki odaya yanıcı cisim atıp yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan eski itfaiye çalışanı K.D.B. (33), çıkartıldığı mahkemece tutuklandı, E.Ş., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MAHKEMEYE ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin zemin katındaki odaya yanıcı cisim atıp yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan eski itfaiye çalışanı K.D.B. (33), çıkartıldığı mahkemece tutuklandı, E.Ş., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN