Son dakika haberi: Belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha adliyede
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Son dakika haberi: Belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha adliyede

Son dakika gündem haberi... Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan faillerden biri daha adliyeye sevk edildi.

02.09.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:23

Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan faillerden biri daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunca Atakum ilçesinde yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan diğer zanlı A.C'nin, Trabzon'da başka bir cinayetin de şüphelisi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Son dakika haberi: Belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan faillerden biri daha adliyede

Kaynak: AA

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