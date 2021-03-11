GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
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GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti

11.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:33

Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybettiGAZİANTEP'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci (63) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci (63) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Hayri Özkeçeci, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Özkeçeci, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Özkeçeci'nin cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

TOPRAĞA VERİLDİ

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, ilçe belediye başkanları, Özkeçeci'nin ailesi ve belediye personeli katıldı. 3 çocuk babası Özkeçeci'nin cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
GAZİANTEP Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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