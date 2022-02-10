Son dakika haberi! 'Bele sarılı esrar' davasında 2 sanığa 14 yıl 9 ay hapis

BOLU (DHA) - BOLU'da, 2017 yılında beline sardığı 3 kilo esrarla yakalanınca tutuklanan Nimetullah Kabar 6 yıl 6 ay 22 gün, uyuşturucuyu verdiği belirtilen tutuklu Hasan Gürol ise 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

TEM yolunda, Aralık 2017'de, uygulama yapan Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek, yolculardan Nimetullah Kabar'ın yanına geldiğinde tepki verdi. Kabar'ın beline sardığı 3 kilo esrar ele geçirildi. Kabar ve bağlantısı tespit edilen Hasan Gürol, D.Ö., M.Ö. ve Ş.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hasan Gürol ve Nimetullah Kabar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.