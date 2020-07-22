Son dakika haberi... Belde sakinlerinden "Köy Pazarı" projesi tepkisi
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Son dakika haberi... Belde sakinlerinden "Köy Pazarı" projesi tepkisi

Son dakika haberine göre Belde sakinlerinden "Köy Pazarı" projesi tepkisi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi kapsamında açılan satış stantlarının Kandilli Beldesinden kimseye verilmediğini söyleyen bazı belde sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Son dakika haberi... Belde sakinlerinden
22.07.2020 17:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:19

Belde sakinlerinden "Köy Pazarı" projesi tepkisi

ZONGULDAK (İHA)- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapımı tamamlanan Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi kapsamında açılan satış stantlarının Kandilli Beldesinden kimseye verilmediğini söyleyen bazı belde sakinleri, duruma tepki gösterdi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, stantları oluşturdukları komisyon huzurunda, önceliği daha önce o bölgede satış yapanlar olmak üzere verdiklerini ifade etti.

Kdz. Ereğli İlçesine İl Özel İdaresi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkıları ile yapılan Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi içerisinde yer alan stantların Kandilli Beldesi sakinlerine verilmediğini kaydeden bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

"Adı Kandilli Köy Pazarı ama"

Kandilli Beldesi'nde yaşayan demir çelik fabrikası emeklisi belediye meclis üyesi Mahir Baba, "Bizim insanımız burada sadece bahçesinde fındık üretip satabiliyor. Artık emekli mahallesi olduk, herkes ekonomik yönden dar durumda. Ev hanımlarımız evde mantısını, böreğini, çöreğini yapıp orada satabilecekti. Yine kestane, kuşburnu, mantarı, çilek gibi ürünleri orada pazarlama şansı olacaktı. Belki seracılık burada gelişecekti. Herkes evinin altına serasını yapacak domates, biber, fasulye ne yetişiyorsa bunları da pazarlama şansımız olacaktı" dedi. "Beklentilerimiz çoktu, maalesef hiç biri gerçekleşmedi" diye devam eden Baba, "Bu sorunların giderilmesini özellikle rica ediyoruz. Kandilli yada Gökçeler'den hiç kimsenin bu dükkanların sahibi olmadığını biliyorum. O stantlardan vatandaşa verilemiyorsa da en azından 2-3 gözün belediyeye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dört gözle bekliyorduk; Adı Kandilli Köylü Pazarı ama oraya gidiyoruz çay içiyoruz Ahmet'e verilmiş, Mehmet'e verilmiş. Biz ürünümüzü nasıl pazarlayacağız. Orada şu anda oyuncak satılıyor, çay satılıyor. Diğer dükkanlarda nasıl bir faaliyet olacağı hakkında hiçbir bilgimiz yok şu anda" ifadelerini kullandı.

Kandilli Beldesi'nde daha önce muhtarlık yapan Mehmet Turan ise, "Fındık, dağ çileği, kuşburnu, mantar, kestane, ceviz var. Kestaneyi biz toplayıp oradaki satıcılara veriyorduk. Buradaki insanların orada dükkanı olsa ona göre fiyat verir, ona göre pazarlık olur. Burası emekli yeri, 5 bin nüfusu vardı şu an bin nüfusu yok buranın. Buranın adı Kandilli Köylü Pazarı ama şu anda Kandilli ve Gökçeler'den hiç kimse yok. Gökçeler hudutları içinde ama hiç kimse yok" dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, köy pazarı stantlarını, oluşturdukları komisyon huzurunda önceliği daha önce o bölgede satış yapanlar olmak üzere verdiklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

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