Son dakika haberi! Belçika, nüfusa oranla en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ülke
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Son dakika haberi! Belçika, nüfusa oranla en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ülke

18.10.2020 10:30 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:34
Son dakika haberi! Belçika, nüfusa oranla en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ülke

Son dakika haberleri... Belçika'nın, 5 milyon üstünde nüfuslu ülkeler arasında kişi sayısına oranla en fazla koronavirüs (Covid-19) ölümü bildiren ülke olduğu belirtildi.

Belçika'nın,  5 milyon üstünde nüfuslu ülkeler arasında kişi sayısına oranla en fazla koronavirüs (Covid-19) ölümü bildiren ülke olduğu belirtildi.

ABD'de yapılan bir araştırmada dünyada nüfusu 5 milyondan fazla olan 19 ülkenin koronavirüs ölüm oranları karşılaştırıldı.  Buna göre, Belçika'da ölüm oranı nüfusa kıyasla yüzde 86.8 olurken onu yüzde 65 ile İspanya ve yüzde 62.6 ile İngiltere takip etti. Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ABD'de ise bu oranın yüzde 60.3 olduğu ifade edildi.

11 milyon 604 bin nüfuslu Belçika'da vaka sayısı 213 bin 115 iken salgının başladığı günden bu yana 10 bin 392 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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