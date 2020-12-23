Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
Son dakika haberi: Havalimanına gelen yolcular İşlemlerini yaptırmak için sırada bekleyen yolcular Belçika İngiltere ile sınırlarını açtıBRÜKSEL - Belçika, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının...
Havalimanına gelen yolcular
İşlemlerini yaptırmak için sırada bekleyen yolcular Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
BRÜKSEL - Belçika, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, Brüksel'den Londra'ya olan uçuşları yeniden başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir