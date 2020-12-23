Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı

23.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:03

Son dakika haberi: Havalimanına gelen yolcular İşlemlerini yaptırmak için sırada bekleyen yolcular Belçika İngiltere ile sınırlarını açtıBRÜKSEL - Belçika, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının...

Havalimanına gelen yolcular

İşlemlerini yaptırmak için sırada bekleyen yolcular Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı

BRÜKSEL - Belçika, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, Brüksel'den Londra'ya olan uçuşları yeniden başlattı.

Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı
Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Vitor Hugo Çağdaş Atan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Belçika İngiltere ile sınırlarını açtı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:03:38. #1.14#
title