Son dakika haberi! Belçika'da Kovid-19 vakalarının toplamı 900 bini geçti
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Son dakika haberi! Belçika'da Kovid-19 vakalarının toplamı 900 bini geçti

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Belçika'da Kovid-19 vakalarının toplamı 900 bini geçti

Son dakika habere göre Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri hastalığa yakalananların sayısı 900 bini aştı.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri hastalığa yakalananların sayısı 900 bini aştı.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan kişilerin sayısı 900 bin 996, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bin 169 oldu.

Ülkede birkaç haftadır artan vaka sayılarında ise az da olsa azalma görüldü. Haftalık verilerin ortalamasını yayımlayan Sciensano'ya göre, son 7 günün ortalaması önceki haftaya göre yüzde 6 azalarak 4 bin 436 olarak kaydedildi.

Hastanede Kovid-19 nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 2 bin 921 olurken yoğun bakıma alınanların sayısı 832 oldu. Ülkede toplam yoğun bakım yatak sayısının 2 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Belçika'da ekimdeki ikinci dalgadan sonra alınan tedbirlerle azalan vakalar marta kadar günlük 2 bin civarında yatay seyretmişti ancak mart başında grafik yükselmeye başlamış, federal hükümet üçüncü dalga endişesiyle tedbirleri gevşetme kararını ertelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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