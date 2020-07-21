Son dakika haberi... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı
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Son dakika haberi... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı

Son dakika haberi: Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldi.

Son dakika haberi... Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bini aştı
21.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:51

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 805'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldiği belirtildi.

Vaka sayıları artıyor

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 175'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 79'luk, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 50'lik bir artış gözlemlendiği vurgulandı.

İlk etapta vaka sayılarındaki düşüşün ardından günlük basın toplantıları kaldırılan Belçika'da, tekrar haftada 3 kez Kovid-19'a ilişkin gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenleneceği açıklandı.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz'da normalleşme sürecinin 4'üncü aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebiliyor.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilirken, toplu taşımada, hastanelerde ve süpermarketlerde maske takma şartı devam ediyor.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabiliyor. Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebiliyor.

Artan vaka sayıları çerçevesinde 23 Temmuz'da bir araya gelecek Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin normalleşmede 5'inci aşamaya geçilmesine yeşil ışık yakması beklenmiyor.

Uzmanlar, vaka sayılarında artışın devam etmesi halinde tüm ülke genelinden ziyade, bölgesel tecrit ve kısıtlama politikalarına başvurulabileceğine işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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