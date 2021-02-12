Son dakika haberi | Belçika'da Iraklı göçmen çocuğun ölümüne neden olan polise hapis cezası
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Son dakika haberi | Belçika'da Iraklı göçmen çocuğun ölümüne neden olan polise hapis cezası

12.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:22
Son dakika haberi | Belçika'da Iraklı göçmen çocuğun ölümüne neden olan polise hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre Belçika'da göçmenleri taşıyan minibüsle polis arasındaki kovalamaca sırasında ateş ederek 2,5 yaşındaki Iraklı çocuğu öldürmekten yargılanan polis memuru, taksirle öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'da göçmenleri taşıyan minibüsle polis arasındaki kovalamaca sırasında ateş ederek 2,5 yaşındaki Iraklı çocuğu öldürmekten yargılanan polis memuru, taksirle öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mons kentinde görülen davada 2018'deki olayda "Mawda Shawri" isimli çocuğun ailesiyle bulunduğu minibüs ile polis arasındaki kovalamacada araca ateş eden adı açıklanmayan polis memuru hakkındaki yargılama sonuçlandı.

Mahkeme, polis memurunu kusurlu buldu ancak kasıt olmadığına hükmetti. Polise verilen 1 yıllık hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Mawda'nın ailesine de Belçika tarafından 60 bin avro verilmesi kararlaştırıldı.

İngiltere'ye giden minibüste insan tacirleri ve göçmenlerin olduğu şüphesi üzerine minibüsü takip eden polis silahını ateşlemiş, aracın ön tarafındaki Mawda'ya isabet eden kurşun küçük çocuğun ölümüne neden olmuştu.

Polis, mahkemedeki ifadesinde minibüsteki çocuğu görmediğini ve aracın ön lastiğini hedef aldığını söylemişti.

Savcılık da polis memurunun kasıtla öldürme suçunu işlediğine dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Davada göçmenleri taşıyan minibüsü kullanan kişiye de polisin "Dur" ihtarına uymadığı için 4 yıl hapis cezası verildi. Davada yargılanan ve insan kaçakçılığıyla suçlanan üçüncü kişi ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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