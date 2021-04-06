Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı
Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Eczanede ilaç alan vatandaş Korona test kitinden detaylar Eczaneden detaylar BRÜKSEL - Belçika'da Kovid-19 olduğunu düşünenlerin kendi kendine uygulayabilecekleri testler, ilk kez eczanelerde satışa sunulmaya başladı.
Eczanede ilaç alan vatandaş
Korona test kitinden detaylar
Eczaneden detaylar BRÜKSEL - Belçika'da Kovid-19 olduğunu düşünenlerin kendi kendine uygulayabilecekleri testler, ilk kez eczanelerde satışa sunulmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir