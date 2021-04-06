Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı
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Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Eczanede ilaç alan vatandaş Korona test kitinden detaylar Eczaneden detaylar BRÜKSEL - Belçika'da Kovid-19 olduğunu düşünenlerin kendi kendine uygulayabilecekleri testler, ilk kez eczanelerde satışa sunulmaya başladı.

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Eczanede ilaç alan vatandaş

Korona test kitinden detaylar

Eczaneden detaylar BRÜKSEL - Belçika'da Kovid-19 olduğunu düşünenlerin kendi kendine uygulayabilecekleri testler, ilk kez eczanelerde satışa sunulmaya başladı.

Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı
Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı
Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı
Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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