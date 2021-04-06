Son dakika haberi... Belçika'da hızlı korona testlerinin satışı başladı

Son dakika gündem haberi... Eczanede ilaç alan vatandaş Korona test kitinden detaylar Eczaneden detaylar BRÜKSEL - Belçika'da Kovid-19 olduğunu düşünenlerin kendi kendine uygulayabilecekleri testler, ilk kez eczanelerde satışa sunulmaya başladı.