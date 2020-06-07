Son dakika haberi... Belçika'da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı Son dakika gelişmesine göre Belçika'da bugün binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmişti.

Belçika'da bugün binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmişti. Protestonun olaysız dağılmasının ardından bazı gruplar dükkanları yağmaladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Tarihi Brüksel Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Floyd cinayetini, artan ırkçılığı ve polis şiddetini bugün protesto etmişti. Protestolar sonrası olaysız dağılan kalabalığın ardından bazı gruplar dükkanları yağmaladı. Yağmacı grup, Chaussée d'Ixelles ve Boulevard de Waterloo semtlerinde çöp kutularını ateşe vererek, barikatlar kurdu. Grup, çevrede bulunan mağazaların camlarını kırarak, yağma yaptı. Polis, tarafından yapılan açıklamada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA