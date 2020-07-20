Son dakika haberi... Belçika'da Cezayir asıllı gencin gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkiye yol açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Belçika'da Cezayir asıllı gencin gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkiye yol açtı

Son dakika güncel haberi... Belçika'nın Anvers kentinde Cezayir asıllı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede tepkiye neden oldu.

Son dakika haberi... Belçika'da Cezayir asıllı gencin gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkiye yol açtı
20.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:33

Belçika'nın Anvers kentinde Cezayir asıllı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede tepkiye neden oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, adının Akram olduğu açıklanan 29 yaşındaki kişinin gözaltına alınırken yerde yüz üstü yattığı sırada bir polisin sırtına diziyle bastırmasını gösteren video sosyal medyada yayıldı.

Anvers polisi, gözaltına alınan kişinin saldırgan tavırlar sergilediğini, bu nedenle gözaltına alındığını ve gözaltına alındıktan sonra sağlık durumu ciddi olduğu için hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Polis, Akram adlı kişinin hastanede hayatını kaybettiğini, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD'de George Floyd adlı siyahinin bir polis memurunun diziyle boynuna bastırmasının ardından hayatını kaybetmesini hatırlatan olay Belçika'da tepki çekti.

Sosyal medyada yayılan video sonrasında "Akram için adalet" ve "Anvers'te cinayet" etiketleriyle çok sayıda mesaj paylaşıldı. Aynı zamanda, "adaletin yerini bulması için" imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kısa sürede binlerce kişi imza vererek katıldı.

Yerel basının Akram'ın çevresine ve polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Cezayir asıllı gencin uzun süredir dengesiz tavırlar gösterdiği ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

George Floyd'un ABD polisinin gözaltındaki muamelesinden sonra hayatını kaybetmesi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Belçika'da da tepki çekmiş, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı dayanışma amacıyla protestolar düzenlenmişti.

Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen 2. Leopold'un 19. yüzyılda bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde milyonlarca Afrikalının ölümüne neden olan uygulamaları nedeniyle eski Belçika kralının bazı kentlerdeki heykelleri protestolarda hedef alınmış, Anvers'teki heykel yerinden kaldırılmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak Güncel
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Avrupa Ak Parti Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Belçika'da Cezayir asıllı gencin gözaltına alındıktan sonra ölümü tepkiye yol açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 21:36:28. #1.15#
title