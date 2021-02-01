Son dakika haberi: Belçika'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika haberi: Belçika'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

01.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:19
Son dakika haberi: Belçika'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Son dakika haberler: Belçika'nın başkenti Brüksel'de bıçaklı saldırganın birkaç kişiyi yaraladığı ve polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bıçaklı saldırganın birkaç kişiyi yaraladığı ve polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Sint-Jans-Molenbeek Metro İstasyonu yakınlarında bir bıçaklı saldırganın birkaç kişiyi yaraladığı duyuruldu. Brüksel polisi, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.Polisten yapılan açıklamada, saldırının terör eylemi olmadığı; daha çok kişisel nedenlerden gerçekleştirilen bir saldırı olduğuna dikkat çekti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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