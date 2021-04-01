Son dakika haberi | Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti

Son dakika gelişmesine göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de "1 Nisan şakası" olarak duyurulan müzik festivali için binlerce genç parkta toplanınca polis müdahale ederek gençleri tazyikli su ve gaz kullanarak dağıttı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "1 Nisan şakası" olarak duyurulan müzik festivali için binlerce genç parkta toplanınca polis müdahale ederek gençleri tazyikli su ve gaz kullanarak dağıttı.

Sosyal medya üzerinden birkaç gündür yapılan paylaşımlarda Brüksel'in merkezindeki bir parkta "La Boum" adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu. Duyurularda festivalde 8 sahne kurulacağı, onlarca ünlü müzisyen ve DJ'in etkinliğe katılacağı, "sıfır koronavirüs tedbiri" olacağı belirtildi.

Ancak daha sonra bunun 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı. Sözde organizatörler de festivalin düzenlenmeyeceğini, bunun 1 Nisan şakası olduğunu sosyal medyada paylaştı. Buna karşın parka binlerce genç akın etti.

Brüksel polisi, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle açık havada da olsa toplu halde bir arada bulunmanın yasak olduğu gerekçesiyle gençleri uyardı.

Gençlerin dağılmaması üzerine polis tazyikli su ve gaz kullanarak müdahale etti. Atlı polislerin de katıldığı müdahaleye tepki gösteren gençler ise polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Polisle gençler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı. Çevrede bulunan birçok polis arabasının da camları kırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan festival gerçeğe dönüşünce polis müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 21:49:33. #1.15#
title