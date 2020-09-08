Son dakika haberi! Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Belarus'ta Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürlerden biri olan Maria Kolesnikova'nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika haberi! Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı
08.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:01

Belarus'ta Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürlerden biri olan Maria Kolesnikova'nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığı belirtildi.

Halkın protestolarını sürdürdüğü Belarus'ta, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya muhalefet eden üç kadın siyasi figürlerden biri olan ve dün cadde ortasında maskeli kişilerce bir minibüse bindirilip kaçırıldığı ileri sürülen Maria Kolesnikova'nın, Ukrayna sınırında gözaltına alındığını açıkladı.

İNGİLTERE: CİDDİ ENDİŞELER VAR

Kolesnikova'nın kaybolduğuna dair çıkan haberler üzerine, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medyadan yazılı yaptığı açıklamada, "Belarus'ta Maria Kolesnikova'nın refahı için ciddi endişeler var. Lukashenko'nun rejimi, onun güvenli bir şekilde geri dönmesini en yüksek önceliği haline getirmelidir. Rejim, protestoculara gaddarca davranmaya son vermeli, siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve muhalefetle diyaloğa başlamalı" ifadelerini kullanmıştı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Meral Akşener Angela Merkel Abdülhamit Gül
Magazin Erol Evgin Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Erkan Kamat Eddie Newton Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 11:26:44. #1.14#
title