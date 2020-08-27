Son dakika haberi | Belarus'ta göstericiler kiliseye kaçtı, polis dışarıda kalanları gözaltına aldı
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Son dakika haberi | Belarus'ta göstericiler kiliseye kaçtı, polis dışarıda kalanları gözaltına aldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Belarus'ta yaklaşık 200 muhalif protestolarını gece saatlerine kadar sürdürünce polis göstericilere müdahale etti.

Son dakika haberi | Belarus'ta göstericiler kiliseye kaçtı, polis dışarıda kalanları gözaltına aldı
27.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:32

Belarus'ta yaklaşık 200 muhalif protestolarını gece saatlerine kadar sürdürünce polis göstericilere müdahale etti. Protestocular kiliseye sığınırken, dışarıda kalanlar polis tarafından gözaltına alındı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta Devlet Başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasından sonra devam eden gösterilere polis müdahale etmeye devam ediyor. Seçimlere hile karıştırıldığını savunan ve Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalefet üyeleri yine Bağımsızlık Meydanında toplandı. Önceki günlere kıyasla daha az kişinin katıldığı protestolar akşam saatlerinde başlarken, protestocular ellerindeki kırmızı ve beyaz bayraklar ile Lukaşenko aleyhinde sloganlar attı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protestolar gece yarısına kadar devam edince polis tarafından eylemin sonlandırılması yönünde uyarı geldi. Meydanda toplanan yaklaşık 200 protestocu, polisin çağrısına kulak asmayınca müdahale gecikmedi. Polisin müdahalesi ile protestocuların çoğunluğu meydanın yakınında bulunan bir kiliseye sığındı. Kiliseye girmeyi başaramayanları çevreleyen polis, dışarıda kalan tüm protestocuları gözaltına aldı. Gözaltı sayısına yönelik bilgi verilmezken, polis kiliseye sığınanların teslim olması için kapıda bekledi.

Kilise papazları polise tepki gösterdi

Protestolar sırasında kiliseye sığınan göstericileri bekleyen polis, kilisenin kapısına etten duvar ördü. Katolik kilisesi tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, polisin kapıların önünü kapatmasına tepki gösterildi. Açıklamada, halkın giriş ve çıkışlarını kimsenin engelleyemeyeceği vurgulandı. Polisin gece yarısına doğru kilisenin önünden çekildiği öğrenilirken, kiliseye sığınan göstericilerin dağılarak evlerine ulaştığı belirtildi.

Protestolarda polisin kilise önünde beklemesi halkın da tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden Belarus polisini eleştiren Belaruslular, polisin en azından kiliseye saygı duyması gerektiğini savundu.

Yaşlı kadın göstericilerin sembolü oldu

Akşam saatlerinde küçük bir kitleyle gerçekleşen protestoların etkisi önceki günlerden daha fazla olurken, polisin müdahale ettiği göstericilerden yaşlı bir kadın ise en çok konuşulan kişilerden biri oldu. Polis yaşlı kadının elindeki pankartı alırken, yaşlı kadın ise pankartı polisin elinden alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Uzun süre polisi uğraştıran kadının cesareti göstericilere cesaret verdi. Kadınla baş edemeyen polis ise diğer polislere kadını uzaklaştırması için talimat verdi. O anların görüntüleri de Belarus'ta en çok izlenenler arasına girdi.

Muhalefet lideri diyalog çağrısını geri çevirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüşmesinde Belarus'un içişlerine yabancı ülkelerin karışmaması gerektiğini söylerken, ülkede tarafların diyalog ile sorunu çözmesi gerektiğini ifade etti. Litvanya'ya sığınan muhalif aday Svyatlana Tsihanouskaya ise Lavrov'un bu açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Muhalif aday henüz diyalog koşullarının oluşmadığını ifade ederken, Rusya ile diyalog kurmak istediklerini ancak bu konuda da şartların olgunlaşmadığını belirtti. Tsihanouskaya, "Moskova ile henüz diyaloğa hazır değiliz" dedi. - MİNSK

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Kaynak: İHA

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