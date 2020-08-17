Son dakika haberi... Belarus'ta Cumhurbaşkanı Lukaşenko'ya karşı protestolar sürdü Son dakika haberleri... Belarus'ta, Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasıyla başlayan protestolar 9. gününde devam etti.

Belarus'ta, Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasıyla başlayan protestolar 9. gününde devam etti.

Başkent Minsk olmak üzere sosyal medyadan yapılan çağrılarla devlet fabrikalarında bazı işçiler iş bırakma eylemi yaparken, akşam saatlerinde protestocular meydanlarda gösteri yaptı.

Ellerinde 1995'ten önce kullanılan kırmızı-beyaz bayraklarla Lukaşenko aleyhinde slogan atan göstericiler, Minsk'te önce hükümet binası önünde toplandı.

Ardından Minsk'te bulunan cezaevleri önüne giden protestocular, izinsiz gösterilere katıldıkları için gözaltında tutulanların ve "siyasi tutukluların" serbest bırakılması talebinde bulundu.

Ülkenin değişik şehirlerinde de Lukaşenko karşıtı protesto eylemleri düzenlendi.

Öte yandan Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, geçen hafta içerisinde protesto gösterileri esnasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini bildirdi.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protestolar başlamıştı.

Muhalefet, hile karıştığını iddia ettiği seçimlerin yenilenmesini istemişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA