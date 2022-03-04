Son dakika haberleri! İSTANBUL-BEKÇİYİ ŞEHİT EDEN SANIĞA 26 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de bekçi Kansu Turan'ı (28) şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu (32) da yaralayan sanık Önder Çınar (38) hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Önder Çınar hakkında "olası kastla öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından 26 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutlu ve Kansu Turana çarptı. Kansu Turan, şehit oldu. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Önder Çıkar SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan ve taraf avukatları da hazır bulundu. Savunma yapan tutuklu sanık Önder Çınar, "Aleyhime olan raporların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kimseye bilerek isteyerek çarpmadım. Çok üzgünüm. Bu üzüntünün acısını hala üzerinde hissediyorum" dedi.

"BANA GEÇMİŞ OLSUN DEMESİNLER, GEÇMİYOR"

"BUGÜNE KADAR KİMSEYİ İNCİTMEDİM"

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