Son dakika haberi: Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu
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Son dakika haberi: Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu

Bir son dakika haberine göre Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak elindeki silahla bir binaya saklanan şüpheli müzakereci polis tarafından ikna edildi.

30.08.2020 01:09 | Son Güncelleme: 30.08.2020 01:14

Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçarak elindeki silahla bir binaya saklanan şüpheli müzakereci polis tarafından ikna edildi.

Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde, şüphe üzerine bekçiler tarafından durudurulan bir kişi, daha sonra belindeki silahı güvenlik ekiplerine doğrultarak kaçmaya başladı.

Bekçiler, "dur" ihtarına uymayarak elindeki silahla kaçmaya çalışan şüphelinin ayak hizasına ateş etmeye başladı. Bir binanın önüne gelindiğinde belindeki silahı çıkararak başına dayayan ve kendine zarar vereceğini belirten şüpheli binaya saklandı.

Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürü, Asayiş Şubeden müzakereci polis ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, müzakereci polisin saatler süren ikna çabalarının ardından şüpheli silahıyla birlikte teslim alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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Son dakika haberi: Bekçilerden kaçarak bir binaya saklanan silahlı şüpheli teslim oldu

Kaynak: AA

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