Son dakika haberi! Bedensel engelli milli sporcular psikolog eşliğinde çalışacak
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Son dakika haberi! Bedensel engelli milli sporcular psikolog eşliğinde çalışacak

Son dakika haberi! Bedensel engelli milli sporcular psikolog eşliğinde çalışacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, milli sporcuların çalışmalarına daha iyi odaklanabilmeleri adına 2 psikolog istihdam ettiklerini belirtti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, milli sporcuların çalışmalarına daha iyi odaklanabilmeleri adına 2 psikolog istihdam ettiklerini belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, sporda başarının ekip işi olduğunu anımsatarak, "Başarı için sadece bireysel performansla değil, aynı zamanda mental açıdan da sporcularımızı hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu başarıya giden yolun anahtarları arasında. Bizde bu kapsamda Büşra Ağır Duran ile Mehmet Topak isminde iki yeni psikolog arkadaşımızı ekibimize kattık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak sporcuların psikolojik destek almalarının çok önemli olduğunu anlatan Uztürk, şunları kaydetti:

"Özellikle müsabakalara hazırlık dönemi ile yarışmalar esnasında sporcularımızın psikolojik destek almalarının modern spor anlayışı içerisinde önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bu görevlendirmelerin bu açıdan değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Psikolog arkadaşlarımız şimdiden oturarak voleybol, atletizm ve curling milli takımlarımızla bir araya geldi. Arkadaşlarımız milli sporcularımızla birebir görüşmeler yaparak veri tabanları oluşturacak ve sporcularımızı düzenli bir şekilde takip edecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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