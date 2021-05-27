Son dakika haberi... Bedensel engeli yazma aşkına engel olmadı, 14'üncü kitabını çıkardı

Son dakika haber... Batman'da ikamet eden bedensel engelli Abbas Karabulut, 'Herkes Bilgisine Göre Rütbelenir' isimli kitabını çıkardı.

Batman'da ikamet eden bedensel engelli Abbas Karabulut, 'Herkes Bilgisine Göre Rütbelenir' isimli kitabını çıkardı. Şimdiye kadar 1'i İngilizce olmak üzere 14 kitap yazan Karabulut'un eserleri, seslendirip ailesinin kaleme almasıyla ortaya çıkıyor.

Batman'da bedensel engelli 33 yaşındaki Karabulut, doğuştan yüzde 100 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. 33 yıllık yaşantısına 1'i İngilizce olmak üzere 14 kitap sığdıran Karabulut, bedensel olarak yüzde 100 olmasına rağmen destek ve dayanışma imkanı sonucunda engelinin kalmadığını söyledi.

O okuyor, yakınları kaleme alıyor

Yüzde 100 bedensel engelli olduğunu belirten Abbas Karabulut, "2009'dan beri kitaplar yazıyorum. Herkes Bilgisine Göre Rütbelenir adlı bir kitap çıkardım. Türkiye Yazarlar birliğine üyeliğim de bulunmaktadır. Daha önce kurduğum bir derneğim de var. 14'üncü kitabımı çıkardım. Düşüncelerimi ben söylüyorum yanımdaki yeğenlerim yazıyorlar. En son kitap haline getirip basıyorum. Bedensel olarak yüzde 100 engelliyim ama destek dayanışma imkan olduktan sonra engel diye bir şey yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize sahip çıkmadıktan sonra sapasağlam insanlar bile imkansız kalır" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı