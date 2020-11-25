Son dakika haberi! Bebeğini ölüme böyle terk etti
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Son dakika haberi! Bebeğini ölüme böyle terk etti

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:06
Son dakika haberi! Bebeğini ölüme böyle terk etti

Son dakika haberler: Sivas'ta dondurucu soğukta bebeğini ölüme terk eden kadının bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta dondurucu soğukta bebeğini ölüme terk eden kadının bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın sabah saatlerinde yeni doğan erkek bebeğini Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde boş arsaya bıraktı. Bebek, saat 08.30 sıralarındaysa bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dondurucu soğuğun etkisiyle hipodermi geçiren bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş şube müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası bebeği otopark olarak kullanılan arsaya bırakan kadın bulundu. Kadın, sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Sivas Numune Hastanesine götürüldü. Kadının bebeğiyle apartmandan ayrıldığı ve elinde battaniyeyle döndüğü anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, gazetecilerin 'Dondurucu soğukta çocuğunu neden sokağa bıraktın' sorularınaysa cevap vermedi. Öte yandan kadının yalnız yaşadığı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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