TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da 8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren Havva Cağcağ (30) için memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Salgın tedbirleri kapsamında Yukarıkozpınar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Havva Cağcağ, aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan Cağcağ'ın bebeğinin kuvözde gözlem altında olduğu öğrenildi.