Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2) - Haberler
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Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Son dakika haberleri: TOPRAĞA VERİLDİSamsun'da 8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren Havva Cağcağ (30) için memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da 8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren Havva Cağcağ (30) için memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Salgın tedbirleri kapsamında Yukarıkozpınar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Havva Cağcağ, aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan Cağcağ'ın bebeğinin kuvözde gözlem altında olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Son dakika haberi | Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüsten öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
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