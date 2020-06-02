HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi: BDDK: Zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru üç ay ertelendi

Son dakika ekonomi haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar için 16 Haziran olan son başvuru tarihini, 15 Eylül'e uzattı.

Son dakika haberi: BDDK: Zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru üç ay ertelendi
02.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:33

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar için 16 Haziran olan son başvuru tarihini, 15 Eylül'e uzattı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili BDDK kararında şöyle denildi: "Covid-19 salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 16 Haziran 2020 olan son başvuru tarihinin, 15 Eylül 2020 olarak uygulanmasına ve hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve kar paylarıyla birlikte 30 Eylül 2020 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (Fon) merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilmesine karar verildi."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek Ekonomi
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Ekonomi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Ekonomi
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Ekonomi
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Hadise Seda Sayan Bülent Ersoy Çağlar Çorumlu
Spor Ozan Kabak Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: BDDK: Zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru üç ay ertelendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 08:36:47. #1.14#
title