Son dakika haberi: BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.