Son dakika haberi: BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.
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Son dakika haberi: BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

24.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:22
Son dakika haberi: BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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