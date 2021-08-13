Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici'den Siirt'te terörle mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici'den Siirt'te terörle mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici'den Siirt'te terörle mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz şu anda terörün tüm unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi hem de destekliyoruz hem takdir ediyoruz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz şu anda terörün tüm unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi hem de destekliyoruz hem takdir ediyoruz." dedi.

Destici, kentteki temasları sırasında gazetecilere, yıllardır bölgedeki Kürt kökenli insanların istismar edildiğini ve istismar edenlerin de terörü ve şiddeti yöntem olarak benimsediğini söyledi.

Devletin yaptığı çalışmalarla bölgenin her geçen gün huzura kavuştuğunu belirten Destici, "Şırnak'tan buraya kara yoluyla geldik. Eruh ve Gabar, tüm bu dağları geçerek Siirt'e geldik. Bu yollardan 7-8 sene önce geçmek daha riskli ve tehlikeliydi. Buralarda terör adeta kol geziyordu. Ama şu anda hem yollar güzelleşti hem de terörden ve teröristlerden temizlenmiş durumda. Devletimizin şu anda terörün tüm unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi hem destekliyoruz hem takdir ediyoruz. Bölge insanımızın da bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu, huzur, barış, iş, aş, eğitim ve sağlık istediğini burada görüyoruz." diye konuştu.

Bölge insanının sorunlarının çözümü için her türlü çalışmayı yürüttüklerini belirten Destici şöyle devam etti:

"Bölge insanımıza, kardeşlerimize diyoruz ki sizin teröristlere, teröristlerin uzantısı siyasi partilerine ve onların sözde milletvekillerine ihtiyacınız yok. Biz buradayız. Biz sizin devlete uzanan eliniziz, daha güçlü bir şekilde bu mesuliyeti bundan sonra da yerine getireceğiz. Bölgenin neye ihtiyacı varsa neyi eksikse bunları tespit ediyoruz. Bunları hem Mecliste hem hükümetle hem Cumhurbaşkanıyla paylaşıp eksikliklerin giderilmesi için elimizden gelen gayreti yapacağız. Bakın bölgede biz kimin kime oy verdiği, kimin belediye başkanı adayı ve milletvekili olduğunun derdinde değiliz. Önemli değil. Halk istediğini seçer, halkın istediğiyle de bir problemimiz yok, seçilenle de bir problemimiz yok. Bizim bir problemimiz var, o da terör ve şiddet. Terör ve şiddete bulaşmasın, istediği siyasi çalışmayı yapsın, istediği partiyi kursun, derneği sivil toplum örgütü kursun. Ama işin içine terör girerse, şiddet girerse dünyanın hiçbir ülkesi müsaade etmez, biz de etmeyiz ve etmemeliyiz."

Afetlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Destici, devletin yaraları kısa sürede saracağını aktardı.

Konuşmaların ardından Destici, Güres Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Daha sonra bir lokantada partisinin düzenlediği istişare toplantısına katılan Destici, Valiliği de ziyaret etti.

Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici'den Siirt'te terörle mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici'den Siirt'te terörle mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici'den Siirt'te terörle mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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