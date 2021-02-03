Son dakika haberi! BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek Açıklaması
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Son dakika haberi! BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek Açıklaması

03.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:53
Son dakika haberi! BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek Açıklaması

Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını olumlu bulduklarını belirterek, "2023 vizyonu ile daha müreffeh, daha özgür, daha güvenli ve her alanda üretime yönelik hukuki, idari ve ekonomik projelere destek veren olumlu her türlü hamlenin...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını olumlu bulduklarını belirterek, "2023 vizyonu ile daha müreffeh, daha özgür, daha güvenli ve her alanda üretime yönelik hukuki, idari ve ekonomik projelere destek veren olumlu her türlü hamlenin içinde yer alırız ve destek veririz." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesinde meydana gelen olayları dikkatle takip ettiklerini dile getiren Destici, üniversite öğrencilerinin bu ülkenin geleceğini temsil ettiğini vurguladı.

Destici, "Onlara bazen katılmasak da zaman zaman söylediklerini beğenmesek de fikirlerini ifade ederlerken hoşgörülü olmamızın ve onlara pozitif ayrımcılık yapmamızın ülkemizin geleceğine karşı bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ancak yaşananlara bir bütün olarak yaklaşıp, olguları birbirine karıştırırsak hata yapmış oluruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile suçu birbirinden ayıran çizgi konusunda net ve kesin bir tavır sergilemek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Asker ve polise kurşun sıkan, öğretmenleri, vatandaşları, bebekleri öldürenlerin ve onların destekçilerinin üniversitelere dair söyledikleri hiçbir sözün değerinin olmadığını ifade eden Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Üniversiteler, devleti yıkmak isteyen terör örgütlerinin antrenman sahası değildir ve olmayacaktır. Buna hiçbir şekilde izin de vermeyiz. Üniversiteler, siyasetçilerin propaganda sahasına da dönüşmemelidir. Bu yöntemin zararlarını tartışmaya gerek bile duymuyorum. Öğrencilerimiz, düşündüklerini, tepkilerini, yasaları çiğnememek kaydıyla ifade edebilmeliler. Onların her zaman yanındayız. Evet, üniversiteler öğrencilerindir. Aynı zamanda okullarda huzur isteyen, evlatlarının güvenliğiyle ilgili endişe duyan öğrenci ailelerinin, vergileriyle o kurumlarda ücretsiz eğitim verilmesini sağlayan esnafın, çiftçinin, memurun, özetle milletindir."

Yeni anayasa tartışmaları

BBP Lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çağrısını olumlu bulduklarını ifade ederek, "Nasıl bir anayasa istiyoruz?" başlığı altında, içinde kırmızı çizgilerinin de bulunduğu detaylı çalışmalarını daha önce ilgili kurumlara sunduklarını hatırlattı.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin aksayan yönlerinin ortadan kaldırılması ve hukuk temelli bir ortak yaşam anlayışının geliştirilmesi noktasında düzenlenecek bir anayasaya katkı sunacaklarını bildiren Destici, "2023 vizyonu ile daha müreffeh, daha özgür, daha güvenli ve her alanda üretime yönelik hukuki, idari ve ekonomik projelere destek veren olumlu her türlü hamlenin içinde yer alırız ve destek veririz. Biz toplumsal konsensüse zarar verecek derecede, üzüm yemek yerine bağcıyla uğraşmayı yeğleyen tartışmaların içinde olmayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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