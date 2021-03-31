Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı Destici, AYM'nin, HDP'li Gergerlioğlu kararını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemini reddetmesi kararıyla ilgili, "PKK şovunun bir ayağı sonlandırılmış oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemini reddetmesi kararıyla ilgili, "PKK şovunun bir ayağı sonlandırılmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, makam odasında görevi başında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

Salgınla mücadelede, aşının en önemli mücadele yolu olarak öne çıktığını belirten Destici, yerli aşı ile ilgili hükümetin teşviklerini ve üretim çalışmalarını yürütenlerin aldıkları umut verici mesafeyi dikkatle ve takdirle izlediklerini kaydetti. Destici, içinden geçilen zor günlerden, ancak kurallara titizlikle uyup birlikte hareket ederek çıkabileceğini vurguladı.

-"Kısa çalışma ödeneği mayıs sonuna kadar uzatılmalı"

Mustafa Destici, esnafın mağduriyetine dikkati çekerek, "TOBB, TİSK ve TESK başta olmak üzere, kısa çalışma ödeneği süresinin mayıs sonuna kadar uzatılmasıyla ilgili, haklı olarak her kesimden yoğun ve ısrarlı talepler var. Önümüzdeki Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı da dikkate alarak, esnafımız başta olmak üzere süreçten olumsuz etkilenen kesimlere destekler artırılarak devam etmeli ve kısa çalışma ödeneğinin de mayıs sonuna kadar uzatılmasının gereğini ve önemini bu vesileyle ilgililere hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

-"Davanın açılması, geç kalmış ama çok önemli bir adım"

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılmasına ilişkin davayı da değerlendiren BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"Biz HDP'nin ve devamı olduğu önceki yapıların, esas itibariyle 'siyasi parti' olmadığını, bu ve benzeri örgütlenmelerin muhatabının siyaset değil, mahkemeler olduğunu, dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda, 'demokrasi' ve 'şiddet' kelimelerinin yan yana getirilmesi dahi söz konusu değilken, bir terör örgütünün kontrol ettiği bir grubun Meclisimizde yer almasının, faaliyetlerinin vergilerimizden karşılanmasının yanlışlığını, saçmalığını, taşıdığı riski, hukuki, siyasi ve vicdani mesnetleriyle defalarca dile getirdik. Davanın açılmasıyla, geç kalmış ama çok önemli bir adım atıldığını düşünüyor, neticeye dair herhangi bir tereddüt duymuyor, gelişmeyi terörle mücadelenin önemli ve zaruri bir aşaması olarak gördüğümüzü tekraren belirtmek istiyorum. Bugün AYM'nin sözde milletvekili HDP'li Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetmesiyle de Meclisteki PKK şovun bir ayağı sonlandırılmış oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay