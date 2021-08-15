Son dakika haberi | BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: "Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe...

Son dakika haberleri... BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: "Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir"