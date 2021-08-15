Son dakika haberi | BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: "Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe...
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Son dakika haberi | BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: "Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe...

Son dakika haberi | BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: 'Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe...
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: "Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir"

BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: "Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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Son dakika haberleri: Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.
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Son dakika haberi | BBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü Şahin: "Tüm Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükümeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe... - Haberler
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