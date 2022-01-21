Son dakika haberi... Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın, hasara yol açtı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın, hasara yol açtı.

Terazidere Mahallesi Feza Sokak'ta bulunan 3 katlı iş hanının bodrum katındaki tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Depoda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi... Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Bayrampaşa'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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