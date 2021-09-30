Son dakika haberi... Bayrampaşa'da özel hastanede yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan 5 aylık Kaan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve omzundan ağır şekilde yaralanan hemşire aynı hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğumundan itibaren yaklaşık 5 aydır Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA ATEŞ ETTİ

SALDIRI SONRASI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi önünde hastamızın babası tarafından sağlık çalışanımız E.A. 2 el ateş ederek silahlı saldırıya uğramıştır. Silahlı Saldırı sonucu meslektaşımız, kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Hemşiremiz E.A. yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Meslektaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Saldırgan İ.Y. polis tarafından yakalanarak göz altına alınmıştır"