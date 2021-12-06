BAYRAMPAŞA'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE KORKUTAN YANGIN

Yanan atölyenin önündeki park halindeki aracı itmeye çalıştı

Ömer ÇETİNASLAN İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da depo olarak kullanılan marangoz atölyesinde yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıktığı sırada bir kişinin deponun önünde bulunan park halindeki aracı itmeye çalışması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Terazidere Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan bir 5 katlı binanın giriş katında bulunan marangoz atölyesinde, saat 11.30 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyenin bacasında çıkan yangında, alevler büyüyerek etrafa dağıldı. Alevleri gören vatandaşlar, bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yanan deponun önünde bulunan otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Bir kişi, yangında zarar görmemesi için park halindeki otomobili itmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sürücü otomobilini bulunduğu yerden kaldırdı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan marangoz atölyesinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, atölyenin alevli şekilde yandığı sırada bir kişinin sokak üzerine park halindeki bir otomobili itmeye çalıştığı görülüyor.

İtfaiye ekiplerine haber veren Serdar Üstün, 'Yangın var dediler. Biz de sesi duyunca çıktık. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Camlar patladı. Sanırım soba bacasından olmuş. Atölye önünde bir otomobil vardı, onu çektirdik. İçeride kimse yok, mobilya deposu dedi.