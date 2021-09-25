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Son dakika haberi: Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Bayrampaşa'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi'ndeki Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi 5. Blok Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın en üst katındaki kaşık üretim atölyesinde yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sek edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri
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