Son dakika haberi: Bayrampaşa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi'ndeki Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi 5. Blok Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın en üst katındaki kaşık üretim atölyesinde yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sek edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.