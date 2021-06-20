Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA Hal-Otogar yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

BAYRAMPAŞA Hal-Otogar yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hal-Otogar yolunda meydana geldi. İki kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet ile 34 DSY 860 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 kişi demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından ölen kişinin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Polis, kaya ilişkin soruşturma başlattı.


- İstabul
Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Seda Sayan Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mert Müldür Merih Demiral Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 19:57:56. #1.15#

title