Son dakika haberi! Bayram sabahı silahlar konuştu
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Son dakika haberi! Bayram sabahı silahlar konuştu

Son dakika haberi! Bayram sabahı silahlar konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Yeni tip korona virüs salgını tedbirlerinin devam ettiği Zonguldak'ta vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi! Bayram sabahı silahlar konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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